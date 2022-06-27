ЦСКА хочет подписать летом двух защитников, опорника и нападающего

По информации «СЭ», ЦСКА планирует качественное усиление состава в летнее трансферное окно. Армейцы планируют подписать 3-4 игроков.

Красно-синие хотят усилить позиции центрального и левого защитников, а также опорного полузащитника и нападающего.

Ранее московский клуб подписал контракт с правым защитником Миланом Гайичем. Соглашение с 26-летним сербом рассчитано до 30 июня 2025 года.

В сезоне-2021/2022 ЦСКА занял пятое место с 50 очками.