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Сегодня, 14:50

ЦСКА хочет подписать летом двух защитников, опорника и нападающего

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», ЦСКА планирует качественное усиление состава в летнее трансферное окно. Армейцы планируют подписать 3-4 игроков.

Красно-синие хотят усилить позиции центрального и левого защитников, а также опорного полузащитника и нападающего.

Ранее московский клуб подписал контракт с правым защитником Миланом Гайичем. Соглашение с 26-летним сербом рассчитано до 30 июня 2025 года.

В сезоне-2021/2022 ЦСКА занял пятое место с 50 очками.

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