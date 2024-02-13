Полузащитник «Локомотива» Рыбчинский прибыл на просмотр в «Балтику»

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский прибыл на просмотр в «Балтику», сообщает пресс-служба команды из Калининграда.

В этом сезоне 25-летний футболист участвовал в 13 матчах железнодорожников во всех турнирах, записав на свой счет одну голевую передачу.

Рыбчинский — воспитанник «Локомотива». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.