Полузащитник «Локомотива» Рыбчинский прибыл на просмотр в «Балтику»
Хавбек «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский прибыл на просмотр в «Балтику», сообщает пресс-служба команды из Калининграда.
В этом сезоне 25-летний футболист участвовал в 13 матчах железнодорожников во всех турнирах, записав на свой счет одну голевую передачу.
Рыбчинский — воспитанник «Локомотива». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
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|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
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|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
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|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
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|18
|8
|5
|5
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|4
|6
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|
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|7
|7
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|31-24
|28
|
9
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|18
|7
|3
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|
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|6
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|
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|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
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|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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