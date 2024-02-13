Защитник «Зенита» Караваев подвел итоги матча с «Сантосом»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал победный товарищеский матч против «Сантоса» (4:1). В этой встрече футболист отметился голом.

— Эмоции положительные, потому что второй сбор завершили на хорошей ноте. Самое главное, что все живы-здоровы, ни у кого нет серьезных проблем. Хорошо подготовились и выиграли все три матча.

— Как оцените свою персональную игру и в целом как себя чувствуете на левом фланге обороны?

— Все хорошо. Для меня это не новая позиция, поэтому великолепно себя чувствую. Сегодня даже удалось забить, — цитирует Караваева пресс-служба «Зенита».

«Зенит» в турнирной таблице РПЛ занимает 2-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

Кубок доминирования: «Зенит» выиграл зимний трофей, разгромив всех с общим счетом 12:1

