Иванов заявил, что в «Урале» не знают о сроках восстановления Влута

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что у клуба нет понимания по срокам восстановления Рая Влута.

«Пока нет никаких примерных сроков восстановления Влута. Мы не понимаем, сколько он еще будет восстанавливаться», — приводит слова Влута «РБ Спорт».

Влут не выходил на поле с апреля 2023 года, после того как получил травму голеностопа. Его восстановление после операции заняло около полугода.

28-летний Влут выступает за «Урал» с лета 2022-го. Всего за команду из Екатеринбурга голландец провел 25 матчей, в которых отметился 7 голами.