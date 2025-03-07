Футбол
7 марта, 19:29

Полузащитник «Локомотива» Карпукас не сыграет с «Ахматом»

Даниил Аршавский

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас не примет участия в матче 20-го тура РПЛ с «Ахматом» по состоянию здоровья, сообщает Telegram-канал железнодорожников.

«Полузащитник пропустит сегодняшний матч по медицинским показателям. Пока он тренируется индивидуально, в ближайшее время ждём его в общей группе», — сообщил главный врач «Локо» Игорь Калюжный.

В сезоне-2024/25 хавбек провел 26 матчей за московскую команду во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.

Встреча «Локомотива» и «Ахмата» состоится 7 марта на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 20.15 по московскому времени.

После 19 туров в нынешнем сезоне РПЛ железнодорожники занимают 4-е место в турнирной таблице с 36 очками, «Ахмат» идет 14-м с 16 баллами.

Источник: https://t.me/fclokomotiv/27853
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
