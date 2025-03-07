«Динамо» — «Динамо» Махачкала: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

Московское и махачкалинское «Динамо» встретятся в матче 20-го тура чемпионата России. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Петровском парке. Ключевые события игры «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч двух «Динамо» покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер, сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне с эфиром федерального ТВ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта 2025, 19:30. ВТБ Арена (Москва)

Перед игровым уик-эндом московское «Динамо» идет на пятом месте в РПЛ с 36 очками, а махачкалинское — на 13-м месте с 18 очками. Москвичи обыграли махачкалинцев в первом круге чемпионата, а также в обоих матчах группового этапа FONBET Кубка России.