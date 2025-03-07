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«Динамо» — «Динамо» Махачкала: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

Московское и махачкалинское «Динамо» встретятся в чемпионате России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Московское и махачкалинское «Динамо» встретятся в матче 20-го тура чемпионата России. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Петровском парке. Ключевые события игры «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч двух «Динамо» покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер, сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне с эфиром федерального ТВ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.
08 марта 2025, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
4:0
Динамо Мх

Перед игровым уик-эндом московское «Динамо» идет на пятом месте в РПЛ с 36 очками, а махачкалинское — на 13-м месте с 18 очками. Москвичи обыграли махачкалинцев в первом круге чемпионата, а также в обоих матчах группового этапа FONBET Кубка России.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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