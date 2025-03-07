В агентстве AFS сообщили, что в России готовы сотрудничать только с ЦСКА

Генеральный директор агентства Argentina Football Scouting Донато Рамос в разговоре с «СЭ» сообщил, что компания готова сотрудничать только с ЦСКА в России.

«Мы очень рады, что работаем с ЦСКА, особенно со спортивным директором Евгением Шевелевым. У нас хорошее взаимодействие. В наших планах работа в России исключительно с ЦСКА в долгосрочной перспективе. С другими командами мы не сотрудничаем», — сказал Рамос «СЭ».

Argentina Football Scouting — агентство, осуществляющее спортивный консалтинг. Недавно компания начала сотрудничество с московским ЦСКА с целью помогать находить таланты в Аргентине.