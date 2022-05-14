Керк рассказал о своем будущем в составе «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк прокомментировал ничью в матче против «Динамо» в 29-м туре Тинькофф РПЛ (3:3).

«Это было не легко. Мы сделали игру для себя тяжелее в самом начале. Но во втором тайме мы взяли инициативу на себя. Может, мы заслуживали победу сегодня. Это был хороший камбэк. Фанатам понравилось. Во втором тайме мы играли лучше. «Динамо» показалось мне хорошей командой. Я знаю, что они вторые в турнирной таблице», — цитирует Керка «СЭ».

Также 26-летний голландец рассказал о своем будущем в составе железнодорожников.

«Я остаюсь в России», — сказал он.

В текущем сезоне Керк провел за «Локомотив» 22 матча в РПЛ, забил пять голов и отдал четыре результативных передачи.

Контракт хавбека рассчитан до июня 2025 года.