Керк объяснил, почему у него получается забивать топ-клубам РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк объяснил, почему в чемпионате России у него получается забивать топ-клубам.

26-летний голландец в этом сезоне забивал «Спартаку», «Зениту» и «Динамо».

— Вы забили 4 гола за «Локомотив» в РПЛ. Вы забивали топ-клубам. Как вы можете объяснить это?

— Я всегда хочу забивать, но может быть эти команды — что-то особенное. Я забиваю, но я также хочу и побеждать.

— У Гильерме две одинаковые ошибки в матче с «Краснодаром» и сегодня.

— Это надо спрашивать у него.

— У вас есть объяснение?

— Иногда ошибки совершаются, это нормально, я не могу его за это судить. Такое случается. Мы должны быть одной командой и стараться побеждать, что мы и пытаемся делать.

— Он просил прощения за это в раздевалке?

— Да, конечно, но он не обязан это делать.

В текущем сезоне Керк провел за «Локомотив» 22 матча в РПЛ, забил пять голов и отдал четыре результативных передачи.