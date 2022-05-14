Агент Кухты подтвердил, что Ян останется в «Локомотиве» на следующий сезон

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, подтвердил, что его подопечный не покинет клуб.

Кухта забил гол в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:3).

«Я счастлив, что Яну удалось забить в матче с «Динамо». Могу еще раз подтвердить — Кухта остается в «Локомотиве» на следующий сезон, у него все отлично, его контракт с клубом рассчитан на четыре года», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний чех сыграл в 9 матчах за «Локомотив» в РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.