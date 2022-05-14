Агент Кухты подтвердил, что Ян останется в «Локомотиве» на следующий сезон
Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, подтвердил, что его подопечный не покинет клуб.
Кухта забил гол в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:3).
«Я счастлив, что Яну удалось забить в матче с «Динамо». Могу еще раз подтвердить — Кухта остается в «Локомотиве» на следующий сезон, у него все отлично, его контракт с клубом рассчитан на четыре года», — приводит слова агента «РБ Спорт».
В текущем сезоне 25-летний чех сыграл в 9 матчах за «Локомотив» в РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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|53
|
3
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|16
|5
|8
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|53
|
4
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|28
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|47
|
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|7
|8
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|
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|
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|2
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|
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|
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|
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|
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|
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|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
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30 тур
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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