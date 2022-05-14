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Гильерме о голе Смолова: «Когда мы пришли в раздевалку, я извинился»

Гильерме заявил, что в матче «Локомотив» — «Динамо» просто не попал по мячу
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь «Локомотива» Гильерме после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:3) прокомментировал свою ошибку в моменте с первым голом Федора Смолова. Голкипер невольно сделал передачу на форварда бело-голубых.

— О чем говорят две одинаковые ошибки подряд?

— Я всегда больше надеюсь на себя. Я ни на кого не перекладываю ответственность. Сегодня я просто не попал по мячу. Такое бывает. Идем дальше. Конечно, я анализирую ситуацию. Мне не 15 лет.

— Что случилось во втором тайме?

— Я признал свою ошибку. Когда мы пришли в раздевалку — я извинился и заявил, что у нас есть возможность вернуться. Мы довольны, что вернулись в игру. Я доволен, что мы не отпускали руки.

— Есть ли у тебя обращение к болельщикам по случаю возможного бойкота?

— Я говорил им после матча, что без них будет тяжело. В пандемию было неинтересно. Надеюсь, что болельщики и руководство что-то сделают.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 0
Ливерпуль 0
2-й тайм

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
Маринато Гильерме
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
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Федор Смолов

Динамо

 12
П
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Краснодар

 6
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