Баринов рассказал о своем отношении к распродаже лидеров «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к распродаже лидеров московского команды.

— Распродают большинство лидеров, которые могли делать разницу, с опытом, которые и знают, что «Локомотив» должен бороться за Лигу чемпионов. Твоя реакция на это?

— Когда начались зимние продажи — Мурило, Федя, — мы еще были в отпуске, но в голову сразу же полезли дурные мысли, настроения особо не было. Потом в какой-то момент сидел с семьёй, и мама мне такие же вопросы стала задавать: «Сынок, а как же теперь все будет? Кто же будет забивать? А кто будет в защите играть? Полсезона ты отыграл в защите, а сейчас еще и защитника продают». Семья же тоже переживает, понимаешь? Они переживают, где я нахожусь, где работаю. Я кормлю свою семью.

И я задумался, в голове каша. Федя, мой близкий друг, уходит... Такова стратегия клуба: дать шанс молодым ребятам. В мое время такого не было. Играл всегда более опытный.

Надо просто работать, тренироваться, становиться лучше. Закрыл для себя эту тему. Думать, отвлекаться на то, что происходит, — того продали, этого купили, — это не мое дело. Мое дело — тренироваться и играть в футбол.

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