В «Локомотиве» не исключили возможность продления контракта с Рыбусем
«Локомотив» не принял решений относительно контракта защитника Рыбуса
В «Локомотиве» отреагировали на информацию о том, что защитник Мацей Рыбус не будет продлевать контракт с клубом.
«Никаких решений относительно контракта Мацея Рыбуса клубом на данный момент не принято, — сообщили Sport24 в пресс-службе московского клуба. — В клубе рассматриваются разные варианты в отношении игрока, в том числе продление соглашения».
В нынешнем сезоне 32-летний поляк принял участие в 20 матчах за «Локомотив» и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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|
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|13
|3
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|42
|
4
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|2
|8
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|38
|
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|36
|
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|
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|22
|
13
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|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
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|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
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30 тур
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7
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