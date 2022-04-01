В «Локомотиве» не исключили возможность продления контракта с Рыбусем

В «Локомотиве» отреагировали на информацию о том, что защитник Мацей Рыбус не будет продлевать контракт с клубом.

«Никаких решений относительно контракта Мацея Рыбуса клубом на данный момент не принято, — сообщили Sport24 в пресс-службе московского клуба. — В клубе рассматриваются разные варианты в отношении игрока, в том числе продление соглашения».

В нынешнем сезоне 32-летний поляк принял участие в 20 матчах за «Локомотив» и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.