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13 ноября, 17:49

Баринов — о критике игроков «Локомотива»: «Прошло время, и оказалось, что я прав»

Иван Шитик
Корреспондент
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Дмитрий Баринов.
Фото ФК «Локомотив».

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов объяснил свое интервью, в котором отмечал недостаточную самоотдачу со стороны одноклубников.

— По поводу слов про недостаточную самоотдачу партнеров. Кто-то тебя критиковал, кто-то, наоборот, поддержал. Как-то внутри обсуждали эту тему с ребятами? И дошел ли твой посыл до тех, к кому ты обращался?

— Я это сказал после игры с «Торпедо». Прошло время, и оказалось, что я прав. Я не пытался это до кого-то донести, а просто высказал свое личное мнение. А что касается критики, на самом деле, я ни одного человека не встретил, который бы мне по этой ситуации что-то высказал.

— Там скорее были разговоры о том, что это не нужно выносить в публичную плоскость, а надо обсуждать внутри.

— Можно подвести к тому, что в итоге я оказался прав. Тяжело людям доносить, когда им говоришь, говоришь, а они не понимают. Получилось так, что я сказал это в прессе, и все стало на свои места, когда прошло некоторое время. А критиковать всегда будут. Кому-то мы нравимся, кому-то мы не нравимся. Поэтому я к такому спокойно отношусь. Помню, приехал домой после игры с «Торпедо», и этот момент на «Матч ТВ» обсуждали. Николай Николаевич Писарев в студии сидел и сказал: «Я полностью Бару поддерживаю». Это все равно приятно, когда такой человек говорит слова поддержки. Понимаю, что мы с ним в сборной работаем, но он мой посыл понял. И понимающие и разбирающиеся в футболе люди тоже поняли. Некоторые заявили, что на моем месте бы так не сказали. Я захотел и сказал.

— Что можешь сказать болельщикам?

— В первую очередь, хочу пожелать терпения, потому что сейчас тяжелое время, тяжелая ситуация. Много негатива — как и в сторону футболистов, так и вообще вокруг клуба, неприятные истории происходят. Хотелось бы, чтобы болельщики были вместе с нами. Вместе мы преодолеем все сложности, все трудности. Но самое главное — это терпение. Сейчас на трибунах нет такой активной поддержки болельщиков, как раньше, это тоже тяжело. Приходишь на стадион и думаешь — когда же они там уже появятся, а их все нет и нет. На матче Кубка говорили, что будут. Очень ждем.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/barinov-interview/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
3
1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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Торпедо – Зенит
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Локомотив – Спартак
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