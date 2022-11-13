Баринов — о критике игроков «Локомотива»: «Прошло время, и оказалось, что я прав»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов объяснил свое интервью, в котором отмечал недостаточную самоотдачу со стороны одноклубников.

— По поводу слов про недостаточную самоотдачу партнеров. Кто-то тебя критиковал, кто-то, наоборот, поддержал. Как-то внутри обсуждали эту тему с ребятами? И дошел ли твой посыл до тех, к кому ты обращался?

— Я это сказал после игры с «Торпедо». Прошло время, и оказалось, что я прав. Я не пытался это до кого-то донести, а просто высказал свое личное мнение. А что касается критики, на самом деле, я ни одного человека не встретил, который бы мне по этой ситуации что-то высказал.

— Там скорее были разговоры о том, что это не нужно выносить в публичную плоскость, а надо обсуждать внутри.

— Можно подвести к тому, что в итоге я оказался прав. Тяжело людям доносить, когда им говоришь, говоришь, а они не понимают. Получилось так, что я сказал это в прессе, и все стало на свои места, когда прошло некоторое время. А критиковать всегда будут. Кому-то мы нравимся, кому-то мы не нравимся. Поэтому я к такому спокойно отношусь. Помню, приехал домой после игры с «Торпедо», и этот момент на «Матч ТВ» обсуждали. Николай Николаевич Писарев в студии сидел и сказал: «Я полностью Бару поддерживаю». Это все равно приятно, когда такой человек говорит слова поддержки. Понимаю, что мы с ним в сборной работаем, но он мой посыл понял. И понимающие и разбирающиеся в футболе люди тоже поняли. Некоторые заявили, что на моем месте бы так не сказали. Я захотел и сказал.

— Что можешь сказать болельщикам?

— В первую очередь, хочу пожелать терпения, потому что сейчас тяжелое время, тяжелая ситуация. Много негатива — как и в сторону футболистов, так и вообще вокруг клуба, неприятные истории происходят. Хотелось бы, чтобы болельщики были вместе с нами. Вместе мы преодолеем все сложности, все трудности. Но самое главное — это терпение. Сейчас на трибунах нет такой активной поддержки болельщиков, как раньше, это тоже тяжело. Приходишь на стадион и думаешь — когда же они там уже появятся, а их все нет и нет. На матче Кубка говорили, что будут. Очень ждем.