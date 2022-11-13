«Динамо» — ЦСКА: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 13 ноября, состоится матч 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Динамо» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В первом круге команды сыграли вничью 1:1. А в прошлом сезоне по разу обменялись победами: армейцы были сильнее 1:0, а бело-голубые победили 2:1.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Динамо» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.