Бывший тренер Сычевого рассказал, что у форварда много предложений от других клубов

Евгений Харлачев, бывший тренер форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, поделился мнением о выступлении футболиста в РПЛ.

«Я совершенно не удивлен успехами Сычевого в РПЛ. У него есть очень хорошее качество для нападающего — он очень упертый. Я говорил ему, что он может играть на другом уровне. Надо расти дальше. Предпосылки были», — приводит «РБ Спорт» слова Харлачева.

Также он ответил на вопрос, может ли Сычевой перейти в другой клуб в зимнее трансферное окно.

«Знаю, что у него есть много предложений. Пусть он сам решает. Очень много примеров, когда футболисты уходили из таких добротных команд, как «Оренбург», на повышение, как казалось, и там просто терялись», — добавил специалист.

В матче 17-го тура РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» (5:1) 26-летний форвард оформил хет-трик, который стал для него вторым в текущем сезоне. Всего на счету Сычевого 14 забитых мячей в 15 матчах чемпионата России