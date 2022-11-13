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13 ноября, 17:42

Бывший тренер Сычевого рассказал, что у форварда много предложений от других клубов

Алина Савинова
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Евгений Харлачев, бывший тренер форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, поделился мнением о выступлении футболиста в РПЛ.

«Я совершенно не удивлен успехами Сычевого в РПЛ. У него есть очень хорошее качество для нападающего — он очень упертый. Я говорил ему, что он может играть на другом уровне. Надо расти дальше. Предпосылки были», — приводит «РБ Спорт» слова Харлачева.

Также он ответил на вопрос, может ли Сычевой перейти в другой клуб в зимнее трансферное окно.

«Знаю, что у него есть много предложений. Пусть он сам решает. Очень много примеров, когда футболисты уходили из таких добротных команд, как «Оренбург», на повышение, как казалось, и там просто терялись», — добавил специалист.

В матче 17-го тура РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» (5:1) 26-летний форвард оформил хет-трик, который стал для него вторым в текущем сезоне. Всего на счету Сычевого 14 забитых мячей в 15 матчах чемпионата России

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-trener-sy-chevogo-znayu-chto-u-vladimira-mnogo-predlozhenij/

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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
1
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Н. Новгород – Ахмат
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Урал – Факел
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Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 5 : 1
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Химки – Сочи
 0 : 2
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