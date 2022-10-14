Источник: Миранчук пропустит матч против «Торпедо»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук пропустит матч 13-го тура РПЛ против «Торпедо», сообщает Metaratings.ru.

Хавбек получил повреждение в матче против «Урала» (2:4) в 11-м туре чемпионата. Он пропустил игру 12-го тура против «Сочи» (0:4).

В текущем сезоне 26-летний россиянин провел за «Локо» 12 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.