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Полузащитник «Крыльев Советов» Чиркович: «У Пиняева есть все качества, чтобы заиграть в Европе. У него все получится»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Чиркович надеется, что его одноклубник Сергей Пиняев сможет продолжить карьеру в одном из топ-чемпионатов Европы.

«Думаю, что у него есть качества, чтобы заиграть в Европе. Он молод, быстр, силен, хоть и небольшого роста. У него хорошо поставлен удар. Как по мне, он очень хороший игрок. А то, что мы конкуренты — это хорошо. Здоровая конкуренция плохой не бывает. Я очень надеюсь, что он в итоге уедет в Европу. Тут многое должно сойтись, нужна и удача, но, думаю, у Сергея все получится.
Знаю про его стажировки в «Манчестер Юнайтед». Даже однажды спрашивал Пиняева про это. Он рассказывал, как устроена база и тренировочный процесс. Мы немного говорили о самом футболе, так как это все же детско-юношеский уровень. Сложно это сравнивать с профессиональным уровнем. Если уедет в АПЛ, тогда поговорим», — приводит Metaratings слова Чирковича.

В сезоне-2022/23 Пиняев забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 14 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 18-летнего россиянина в 3,5 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/blog/aleksandar-chirkovich-futbolist-krylev-sovetov-biografiya-intervyu-serbskogo-poluzashchitnika/

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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⚽ Футбол. ЧМ
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Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

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Ф2(+1.5)

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1.78

Ф1(-1.5)

24%

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18%

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Германия 1
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Сергей Пиняев
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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