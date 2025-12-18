Силкин: «Черчесов — хороший кандидат на пост главного тренера «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера бело-голубых.

«Думаю, что иностранного тренера нет смысла брать, потому что к нам только в «Зенит» хорошие легионеры едут работать. Видимо, зарплату там хорошую обещают. Я думаю, Черчесов — хороший кандидат на пост главного тренера «Динамо», у него очень хороший тренерский штаб. Я, например, половину успеха отдаю его помощникам. Люди, с которыми он играл и работал вместе в сборной и в других клубах. Черчесов опытнее, чем Гусев», — сказал Силкин «СЭ».

15 декабря совет директоров «Динамо» обсудил кандидатуры на пост главного тренера, включая исполняющего обязанности Ролана Гусева и Станислава Черчесова, но финального решения пока не принял. По итогам первого круга сезона-2025/26 РПЛ «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице.

(Полина Решетникова)