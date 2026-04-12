Вратарь «Зенита» Адамов: «После удаления Педро все были немного в шоке, подсели»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов рассказал, как удаление вингера команды Педро в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) сказалось на сине-бело-голубых.

Педро на 78-й минуте получил прямую красную карточку за удар шипами в голень полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

— После удаления все были немного в шоке, подсели.

— Вы согласны с удалением?

— Трудно сказать. Момент не видел, только издалека. На табло показывали — а так, не смотрел.

— В моменте с голом Оласы вы могли выручить? Или удар был неберущимся?

— Надо отдать должное, он хорошо пробил. Тяжело что-то было сделать.

«Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко.

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