Полузащитник «Краснодара» Черников: «Новый сезон начну в маске»
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался о своем восстановлении.
«Чувствую себя хорошо, хотя и немного болевые моменты присутствуют. Пока буду играть и тренироваться в маске. Новый сезон точно начну так», — приводит «РБ Спорт» слова Черникова.
В минувшем сезоне в полуфинале FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» (2:2, пенальти — 3:0) Черников столкнулся с полузащитником самарской команды Амаром Рахмановичем, после чего покинул поле в сопровождении медиков. У футболиста было диагностировано сотрясение мозга средней степени тяжести.
«Быки» по итогам сезона-2022/23 финишировали на 6-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.
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