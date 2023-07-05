Sport24: сотрудник ХК «Авангард» Белых станет исполнительным директором «Спартака»
Генеральный директор «Авангарда» Сергей Белых станет исполнительным директором ФК «Спартак», сообщает Sport24.
41-летний специалист официально начнет работу на новом месте с 1 августа.
Белых занимает пост генерального директора «Авангарда» с 2019 года. Ранее он работал в компаниях «Сибнефть» и «Газпром нефть».
В прошедшем сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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