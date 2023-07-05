Sport24: сотрудник ХК «Авангард» Белых станет исполнительным директором «Спартака»

Генеральный директор «Авангарда» Сергей Белых станет исполнительным директором ФК «Спартак», сообщает Sport24.

41-летний специалист официально начнет работу на новом месте с 1 августа.

Белых занимает пост генерального директора «Авангарда» с 2019 года. Ранее он работал в компаниях «Сибнефть» и «Газпром нефть».

В прошедшем сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.