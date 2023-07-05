Агент Бальде заявил, что футболист готов сражаться за место в составе «Спартака»
Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что футболист не боится конкуренции за место в составе московской команды.
«То, что «Спартак» ищет еще одного нападающего не проблема для Бальде. Кейта не боится конкуренции, он готов сражаться за место в составе и доказывать, что достоин играть за «Спартак». В прошлом сезоне Бальде не успел показать все свои возможности. Он сильный футболист, который способен на многое», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года. В минувшем сезоне 28-летний нападающий провел 16 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил 4 гола и отметился 1 результативной передачей.
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15
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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|22.07
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