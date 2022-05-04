Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение железнодорожников в матче перенесенного 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«Гол, скорее, был случайным. Но «Краснодар» первый тайм играл интереснее. Когда команды были в равных составах, был бесшабашный футбол. Создавалось ощущение, что «Локомотив» доигрывает сезон, а «Краснодар» играет так, как будет играть в новом сезоне. Когда появилось преимущество у «Краснодара», они стали осторожничать, потеряли азарт, который у них был в начале. Надо было раньше выпускать Миранчука. «Локомотив» просто хотел доиграть. Отсутсвие Баринова тоже сказывается на игре. Но в основном сказывается отсутствие Семина на тренерской скамейке. Вопрос к судейству? Мне кажется, что все по делу», — сказал Баринов «СЭ».

«Краснодар» оторвался от «Локомотива» в турнирной таблице РПЛ. «Быки» идут на пятом месте с 45 очками в 27 матчах. «Локомотив» с 41 очком в 27 играх занимает шестую строчку.