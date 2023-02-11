Полузащитник «Краснодара» Баньяц: «Ивич много общается с игроками, нашел с каждым общий язык»

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц ответил на вопросы о совместной работе с новым главным тренером команды Владимиром Ивичем.

— Ивич тоже серб. Был ли ты знаком с ним до «Краснодара»?

— Лично не знал, но слышал о нем. В Сербии Владимир Ивич был хорошим, известным игроком, его многие знают, но когда он выступал, я был совсем маленький. Так что непосредственно за карьерой не следил, — приводит «РБ Спорт» слова Баньяца.

— Что подумал, когда его назначили главным тренером?

— Я, конечно, погуглил про нашего нового коуча. Знаю, что в Израиле он добился успеха. Мне нравятся его методы работы. Много общается с игроками, нашел с каждым общий язык.

— Приятно, что «Краснодар» возглавил серб?

— Если честно, для меня это идеальный вариант. (Смеется.) Но он никак меня не выделяет, у нас рабочие отношения.

Владимир Ивич стал главным тренером «Краснодара» 4 января. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками после 17 туров.