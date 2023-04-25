Мирзов о предстоящих матчах «Химок»: «Нужно выходить и брать очки по максимуму»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящих матчей.

«Впереди три матча с московскими командами. Что ожидаю от этих игр? Это будет очень интересно. Интересные матчи с хорошими соперниками. Нужно выходить и брать очки по максимуму», — сказал Мирзов «СЭ».

«Химки» после 24 туров чемпионата России-2022/23 занимают 15-е место в турнирной таблице с 17 очками. В 25-м туре подмосковная команда встретится с «Локомотивом», матч состоится 30 апреля и начнется в 19.00 (мск).