Полузащитник Концевой стал игроком «Урала»

Белорусский полузащитник Артем Концевой стал игроком «Урала», сообщает пресс-служба команды.

Футболист присоединился к клубу на сборах в Дубае.

Ранее 24-летний футболист вытупал за сборную Белоруссии, в нескольких белорусских командах, а также в командах Венгрии и Чехии. Последним клубом игрока был БАТЭ из Борисова.