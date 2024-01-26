«Крылья Советов» сыграли вничью с «Радничками» на сборе в Турции

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Радничками» в товарищеском матче на сборе в Турции — 1:1.

Единственный гол самарцев забил Сергей Бабкин.

Матч с «Радничками» стал для «Крыльев Советов» последним на первом сборе. Команда проведет еще два сбора в Турции: с 31 января по 13 февраля и с 17 февраля по 1 марта.