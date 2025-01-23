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Клаудиньо попрощался с «Зенитом» в соцсетях: «Большое спасибо»

Алина Савинова
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Полузащитник Клаудиньо опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором попрощался с «Зенитом».

22 января сине-бело-голубые объявили о переходе 27-летнего футболиста в катарский «Аль-Садд».

«Большое спасибо, «Зенит», — написал Клаудиньо, отметив аккаунт питерского клуба.

Бразилец выступал за команду из Санкт-Петербурга с августа 2021 года. Всего он провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу. Вместе с «Зенитом» Клаудиньо трижды становился чемпионом России, один раз завоевал Кубок страны и трижды выигрывал Суперкубок.

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
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Краснодар – Кр. Советов
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Бителло

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Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Данила Прохин

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