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Сегодня, 15:00

Мирзов — о первом круге чемпионата: «Никто в «Химках» не согласен с местом в таблице, на котором мы сейчас»

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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от первого круга РПЛ.

«Конечно, хотелось бы большего, но довольствуемся тем, что есть. Да, где-то недобрали, где-то можно было и получше сыграть, но, повторюсь, мы довольны тем, что есть. Но все равно мы будем стараться исправлять ситуацию, потому что никто в команде не согласен с тем местом в таблице, на котором мы находимся сейчас», — сказал Мирзов «СЭ».

Также полузащитник «Химок» назвал лучшие матчи команды в первой половине чемпионата.

«Наш лучший матч? У нас было несколько хороших игр: «Локомотив» побеждали, с «Зенитом» тоже были близки к этому, но на девяностой пропустили», — добавил Мирзов.

После 16 туров «Химки» с 13 очками идет на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

(Денис Сафронов)

Резиуан Мирзов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
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