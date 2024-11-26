Мирзов — о первом круге чемпионата: «Никто в «Химках» не согласен с местом в таблице, на котором мы сейчас»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от первого круга РПЛ.

«Конечно, хотелось бы большего, но довольствуемся тем, что есть. Да, где-то недобрали, где-то можно было и получше сыграть, но, повторюсь, мы довольны тем, что есть. Но все равно мы будем стараться исправлять ситуацию, потому что никто в команде не согласен с тем местом в таблице, на котором мы находимся сейчас», — сказал Мирзов «СЭ».

Также полузащитник «Химок» назвал лучшие матчи команды в первой половине чемпионата.

«Наш лучший матч? У нас было несколько хороших игр: «Локомотив» побеждали, с «Зенитом» тоже были близки к этому, но на девяностой пропустили», — добавил Мирзов.

После 16 туров «Химки» с 13 очками идет на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

(Денис Сафронов)