Полузащитник «Химок» назвал основную мотивацию сохранить прописку в РПЛ

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук дал комментарий по итогам ответного стыкового матча против «СКА-Хабаровск» (3:0).

— Вы, как Рязанцев с пирожками?

— Пицца. Пирожки Саше оставим.

— Он, кстати, сегодня контракт продлил.

— Я его поздравляю. Он профессионал, красавчик.

— По поводу вас. Сегодня было прям хорошо.

— Спасибо. Я честен перед собой, перед болельщиками, перед руководством. Я отдал все что можно, все силы.

— Почему первый матч был такой тяжелый, а второй прям уверенный?

— Даже не знаю объяснений. Наверно, сказалось поле, мяч, перелет. Спасибо Туфану Садыгову за перелет, за классный чартер, но что-то тогда пошло не так. Но сегодня мы реабилитировались.

— Ты уже второй человек за сегодня, который хвалит самолет. Что за самолет такой?

— Вообще никогда на таком самолете не летал. У каждого бизнес-сидение, в любой позе спишь, отдыхаешь, обслуживание — все на таком высоком уровне. Я не знаю, «Ливерпуль» так летает, нет?

— Как кормили в самолете?

— Очень вкусно: лосось, курица, стейк. Низкий поклон.

— Это мотивация, чтобы остаться.

— Да. Мы не имели права подвести.

В первой игре «Химки» на выезде проиграли со счетом 0:1. Однако по сумме двух встреч клуб сохранил прописку в РПЛ и выступит в сезоне-2022/23.