Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопросы о возможном расширении чемпионата России.

— Сейчас ждем, что объявят в ближайшее время. Сейчас немного грустно, потому что мы в стыках. Немножко упадочное настроение. Да, выиграли у «Спартака», классно, круто, но мы в стыках. Хотели завершить сезон на мажорной ноте, чтоб без стыков.

— То есть надежда на то, что останетесь в РПЛ без стыков?

— Надежда всегда есть.

— То есть вы за расширение Лиги?

— Безусловно. Больше игр меньше тренировок.

— Насколько это правильно менять регламент посреди сезона?

— Мне как футболисту прикольней больше играть в футбол, большим количеством команд, с более разнообразными соперниками. Если мы говорим про спортивный принцип, то много ушло иностранцев. Тем более, Рубин, давайте будем объективными, делал ставку на иностранцев. Они сейчас вылетают не по спортивному принципу. Спортивный принцип отходит сейчас немножко на второй план, — сказал Кухарчук.