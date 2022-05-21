«Спартак» повторил худший результат в чемпионатах России

«Спартак» в последнем туре чемпионата-2021/22 проиграл в гостях «Химках» (1:2) и занял десятое место в итоговой таблице Тинькофф премьер-лиги.

Этот результат оказался худшим для красно-белых в высшем российском дивизионе. Также низко команда финишировала 19 лет назад — в сезоне, по ходу которого клуб покинул Олег Романцев.

Кроме того, спартаковцы повторили антирекорд-2004 по количеству побед, лишь немного превзойдя худшие результаты по очкам (38, в сезоне-2004 было 36) и голам (37, в сезоне-2019/20 было 35).

Сезоны, в которых «Спартак» не попадал в пятерку в чемпионате России

Сезон Тренер И В Н П М О Место 2003 Олег Романцев, Андрей Чернышов, Владимир Федотов 30 10 6 14 38-48 36 10-е 2004 Невио Скала, Александр Старков 30 11 7 12 43-44 40 8-е 2008 Станислав Черчесов, Микаэль Лаудруп 30 11 11 8 43-39 44 8-е 2013/14 Валерий Карпин, Дмитрий Гунько 30 15 5 10 46-36 50 6-е 2014/15 Мурат Якин 30 12 8 10 42-42 44 6-е 2019/20 Олег Кононов, Сергей Кузнецов, Доменико Тедеско 30 11 6 13 35-33 39 7-е 2021/22 Руй Витория, Паоло Ваноли 30 10 8 12 37-41 38 10-е

«Спартак» набрал всего 15 гостевых очков, всего на один балл больше, чем в провальном 2004-м. Хуже москвичей на чужих полях играла только последняя четверка — «Уфа», «Химки», «Рубин» и «Арсенал».

Статус лучшей гостевой команды в последнем туре вместе с серебром вырвал «Сочи» (+9=2-4, мячи 25-14), опередивший «Динамо» по разности голов (+9=2-4, мячи 29-27).

Худшие гостевые команды чемпионата-2021/22

Команда И В Н П М О Арсенал 15 2 1 12 13-37 7 Рубин 15 3 3 9 15-31 12 Химки 15 3 3 9 13-28 12 Уфа 15 3 4 8 13-23 13 Спартак 15 4 3 8 15-24 15 Ахмат 15 4 3 8 13-21 15 Крылья Советов 15 5 2 8 14-21 17

Лучший бомбардир «Спартака» Александр Соболев в чемпионате-2021/22 отметился девятью голами. Это всего четвертый случай в истории чемпионатов России, когда ни один спартаковец не смог добраться до отметки 10 мячей.

Хуже было в сезонах-2008 (четверо по шесть), -2012/13 (семь) и -2019/20 (семь).

Сезоны, в которых лучший бомбардир «Спартака» забил менее 11 голов