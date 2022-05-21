«Спартак» повторил худший результат в чемпионатах России — и это далеко не все
«Спартак» в последнем туре чемпионата-2021/22 проиграл в гостях «Химках» (1:2) и занял десятое место в итоговой таблице Тинькофф премьер-лиги.
Этот результат оказался худшим для красно-белых в высшем российском дивизионе. Также низко команда финишировала 19 лет назад — в сезоне, по ходу которого клуб покинул Олег Романцев.
Кроме того, спартаковцы повторили антирекорд-2004 по количеству побед, лишь немного превзойдя худшие результаты по очкам (38, в сезоне-2004 было 36) и голам (37, в сезоне-2019/20 было 35).
Сезоны, в которых «Спартак» не попадал в пятерку в чемпионате России
|
Сезон
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Место
|
2003
|
Олег Романцев, Андрей Чернышов, Владимир Федотов
|
30
|
10
|
6
|
14
|
38-48
|
36
|
10-е
|
2004
|
Невио Скала, Александр Старков
|
30
|
11
|
7
|
12
|
43-44
|
40
|
8-е
|
2008
|
Станислав Черчесов, Микаэль Лаудруп
|
30
|
11
|
11
|
8
|
43-39
|
44
|
8-е
|
2013/14
|
Валерий Карпин, Дмитрий Гунько
|
30
|
15
|
5
|
10
|
46-36
|
50
|
6-е
|
2014/15
|
Мурат Якин
|
30
|
12
|
8
|
10
|
42-42
|
44
|
6-е
|
2019/20
|
Олег Кононов, Сергей Кузнецов, Доменико Тедеско
|
30
|
11
|
6
|
13
|
35-33
|
39
|
7-е
|
2021/22
|
Руй Витория, Паоло Ваноли
|
30
|
10
|
8
|
12
|
37-41
|
38
|
10-е
«Спартак» набрал всего 15 гостевых очков, всего на один балл больше, чем в провальном 2004-м. Хуже москвичей на чужих полях играла только последняя четверка — «Уфа», «Химки», «Рубин» и «Арсенал».
Статус лучшей гостевой команды в последнем туре вместе с серебром вырвал «Сочи» (+9=2-4, мячи 25-14), опередивший «Динамо» по разности голов (+9=2-4, мячи 29-27).
Худшие гостевые команды чемпионата-2021/22
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Арсенал
|
15
|
2
|
1
|
12
|
13-37
|
7
|
Рубин
|
15
|
3
|
3
|
9
|
15-31
|
12
|
Химки
|
15
|
3
|
3
|
9
|
13-28
|
12
|
Уфа
|
15
|
3
|
4
|
8
|
13-23
|
13
|
Спартак
|
15
|
4
|
3
|
8
|
15-24
|
15
|
Ахмат
|
15
|
4
|
3
|
8
|
13-21
|
15
|
Крылья Советов
|
15
|
5
|
2
|
8
|
14-21
|
17
Лучший бомбардир «Спартака» Александр Соболев в чемпионате-2021/22 отметился девятью голами. Это всего четвертый случай в истории чемпионатов России, когда ни один спартаковец не смог добраться до отметки 10 мячей.
Хуже было в сезонах-2008 (четверо по шесть), -2012/13 (семь) и -2019/20 (семь).
Сезоны, в которых лучший бомбардир «Спартака» забил менее 11 голов
|
Сезон
|
Место
|
Забитые голы
|
Лучший бомбардир
|
Голы бомбардира
|
1994
|
1-е
|
73
|
Владимир Бесчастных
|
10
|
1998
|
1-е
|
58
|
Илья Цымбаларь
|
10
|
2003
|
10-е
|
38
|
Роман Павлюченко
|
10
|
2004
|
8-е
|
43
|
Роман Павлюченко
|
10
|
2008
|
8-е
|
43
|
Никита Баженов, Веллитон,
|
6
|
2012/13
|
4-е
|
51
|
Дмитрий Комбаров
|
7
|
2018/19
|
5-е
|
36
|
Зе Луиш
|
10
|
2019/20
|
7-е
|
35
|
Джордан Ларссон
|
7
|
2021/22
|
10-е
|
37
|
Александр Соболев
|
9
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0