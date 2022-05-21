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«Спартак» повторил худший результат в чемпионатах России — и это далеко не все

«Спартак» повторил худший результат в чемпионатах России
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Михаил Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» в последнем туре чемпионата-2021/22 проиграл в гостях «Химках» (1:2) и занял десятое место в итоговой таблице Тинькофф премьер-лиги.

Этот результат оказался худшим для красно-белых в высшем российском дивизионе. Также низко команда финишировала 19 лет назад — в сезоне, по ходу которого клуб покинул Олег Романцев.

Кроме того, спартаковцы повторили антирекорд-2004 по количеству побед, лишь немного превзойдя худшие результаты по очкам (38, в сезоне-2004 было 36) и голам (37, в сезоне-2019/20 было 35).

Сезоны, в которых «Спартак» не попадал в пятерку в чемпионате России

Сезон

Тренер

И

В

Н

П

М

О

Место

2003

Олег Романцев, Андрей Чернышов, Владимир Федотов

30

10

6

14

38-48

36

10-е

2004

Невио Скала, Александр Старков

30

11

7

12

43-44

40

8-е

2008

Станислав Черчесов, Микаэль Лаудруп

30

11

11

8

43-39

44

8-е

2013/14

Валерий Карпин, Дмитрий Гунько

30

15

5

10

46-36

50

6-е

2014/15

Мурат Якин

30

12

8

10

42-42

44

6-е

2019/20

Олег Кононов, Сергей Кузнецов, Доменико Тедеско

30

11

6

13

35-33

39

7-е

2021/22

Руй Витория, Паоло Ваноли

30

10

8

12

37-41

38

10-е

«Спартак» набрал всего 15 гостевых очков, всего на один балл больше, чем в провальном 2004-м. Хуже москвичей на чужих полях играла только последняя четверка — «Уфа», «Химки», «Рубин» и «Арсенал».

Статус лучшей гостевой команды в последнем туре вместе с серебром вырвал «Сочи» (+9=2-4, мячи 25-14), опередивший «Динамо» по разности голов (+9=2-4, мячи 29-27).

Худшие гостевые команды чемпионата-2021/22

Команда

И

В

Н

П

М

О

Арсенал

15

2

1

12

13-37

7

Рубин

15

3

3

9

15-31

12

Химки

15

3

3

9

13-28

12

Уфа

15

3

4

8

13-23

13

Спартак

15

4

3

8

15-24

15

Ахмат

15

4

3

8

13-21

15

Крылья Советов

15

5

2

8

14-21

17

Лучший бомбардир «Спартака» Александр Соболев в чемпионате-2021/22 отметился девятью голами. Это всего четвертый случай в истории чемпионатов России, когда ни один спартаковец не смог добраться до отметки 10 мячей.

Хуже было в сезонах-2008 (четверо по шесть), -2012/13 (семь) и -2019/20 (семь).

Сезоны, в которых лучший бомбардир «Спартака» забил менее 11 голов

Сезон

Место

Забитые голы

Лучший бомбардир

Голы бомбардира

1994

1-е

73

Владимир Бесчастных

10

1998

1-е

58

Илья Цымбаларь

10

2003

10-е

38

Роман Павлюченко

10

2004

8-е

43

Роман Павлюченко

10

2008

8-е

43

Никита Баженов, Веллитон,
Александр Павленко, Роман Павлюченко

6

2012/13

4-е

51

Дмитрий Комбаров

7

2018/19

5-е

36

Зе Луиш

10

2019/20

7-е

35

Джордан Ларссон

7

2021/22

10-е

37

Александр Соболев

9

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
23
10
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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