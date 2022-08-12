Глушаков об отставке Юрана из «Химок»: «Если честно, я не ожидал»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о своей реакции на отставку Сергея Юрана с поста главного тренера.

10 августа подмосковный клуб объявил об уходе 53-летнего специалиста и назначении на должность главного тренера Николая Писарева.

«Если честно, я не ожидал. Первое слово, которое пришло на ум, когда узнал об этой новости? Почему? За что? Тяжело сейчас что-то говорить. Роман Терюшков объяснял, что у них были свои договоренности. Но мы не знаем, мы не были на переговорах. Конфликтов вроде не было никаких ни с кем. А взаимоотношения президента, руководителей клуба и тренера, это не в компетенции игроков. Наше дело — играть в футбол и тренироваться», — сказал Глушаков в программе «Коммент.Шоу».

После четырех туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.