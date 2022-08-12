Григорий Иванов: «В «Урале» зарплата Оздоева была бы больше, чем в Турции»

Иванов заявил, что Оздоев получал бы в «Урале» больше, чем в турецком клубе

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что полузащитник Магомед Оздоев зарабатывал бы больше, чем в турецком клуб «Фатих Карагюмрюк»

«Точные цифры не назову, но у нас его зарплата была бы больше. Я его не осуждаю, он выбрал поиграть за рубежом. Попробовать себя за рубежом — какие могут быть тут вопросы? Мы предлагали сопоставимые деньги, но чуть-чуть побольше», — приводит слова Иванова «Спорт День за Днем».

12 августа, комментатор Константин Генич заявил, что Оздоев зарабатывает в «Фатихе Карагюмрюке» 600 тысяч евро в год. Эта сумма меньше той, которую в июле предлагал полузащитнику «Урал».

29-летний Оздоев стал игроком «Фатих Карагюмрюк» 28 июля. Последним клубом российского полузащитника был «Зенит», который он покинул по окончании прошедшего сезона.