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Григорий Иванов: «В «Урале» зарплата Оздоева была бы больше, чем в Турции»

Иванов заявил, что Оздоев получал бы в «Урале» больше, чем в турецком клубе
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что полузащитник Магомед Оздоев зарабатывал бы больше, чем в турецком клуб «Фатих Карагюмрюк»

«Точные цифры не назову, но у нас его зарплата была бы больше. Я его не осуждаю, он выбрал поиграть за рубежом. Попробовать себя за рубежом — какие могут быть тут вопросы? Мы предлагали сопоставимые деньги, но чуть-чуть побольше», — приводит слова Иванова «Спорт День за Днем».

12 августа, комментатор Константин Генич заявил, что Оздоев зарабатывает в «Фатихе Карагюмрюке» 600 тысяч евро в год. Эта сумма меньше той, которую в июле предлагал полузащитнику «Урал».

29-летний Оздоев стал игроком «Фатих Карагюмрюк» 28 июля. Последним клубом российского полузащитника был «Зенит», который он покинул по окончании прошедшего сезона.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/ivanov-v-urale-zarplata-ozdoeva-byla-by-bolshe-chem-v-turtsii
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Урал
ФК Фатих Карагюмрюк
Григорий Иванов (руководитель)
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
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 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
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 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
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