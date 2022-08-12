Мостовой считает, что в хорошей игре «Спартака» нет заслуги Абаскаля

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о выступлении команды в этом сезоне РПЛ.

«Мне нравится, как играет сейчас «Спартак», но в этом нет заслуги Абаскаля. Я еще после первого тура сказал, что «Спартак» будет в тройке по итогам сезона. Но уже многие начинают подлизываться, говоря, как здорово «Спартак» заиграл при Абаскале. Они заиграли-то еще при Ваноли, выиграв Кубок России. Понимаете? Поэтому не стал бы так сильно расхваливать Абаскаля», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» в воскресенье, 14 августа, сыграет с «Сочи» в рамках 5-го тура РПЛ. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Красно-белые на данный момент занимают второе место в таблице РПЛ, имея в активе 10 очков.