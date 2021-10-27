«Это топ!» Крыховяк рассказал о личных беседах с Галицким

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал, о чем он разговаривал с владельцем клуба Сергеем Галицким.

— Галицкий говорит, что для него красивая игра важнее, чем трофеи.

— Для меня как игрока это значит, что надо играть хорошо и красиво, но я играю в футбол ради результата, ради побед. При этом согласен с Галицким: болельщики приходят на стадион и хотят видеть зрелищный футбол.

Когда я приехал в Россию три года назад, «Краснодар» показывал самую яркую игру. И сейчас, когда я перешел сюда, думаю, что по качеству мы номер один.

— Ты уже общался с Галицким?

— Да, три или четыре раза, это — топ! Мне нравится, что президент часто приезжает к команде, много говорит с игроками, тренерами. В конце концов, это человек, который платит тебе зарплату. Ты играешь не только за клуб, но и лично за него. Важно чувствовать его поддержку.

С Галицким мы говорили о футболе, о моей позиции на поле: «восьмерка» или «шестерка». Сказал, что все зависит от тренера. Вижу, что он понимает футбол, переживает за команду и хочет, чтобы мы играли красиво.

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