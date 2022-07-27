Полузащитник Фелипе Мендес прошел медосмотр в ЦСКА

Полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес прошел медосмотр в ЦСКА, сообщает ADN Deportes.

По информации источника, чилиец находится в Москве с 23 июля и клубы согласовывают технические детали по трансферу.

В 2022 году Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах за «Эспаньолу». На счету полузащитника также три игры за сборную Чили.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.