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Нигматуллин — о поражении в матче с «Сочи»: «Тяжелый матч, но ребята отдали все силы»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2).

«Было очень тяжело играть: душно, жарко. Сказались и кадровые проблемы, потеряли ребят из стартового состава. Понятно, что есть и другие парни, способные их заменить и сыграть. А еще в начале игры наш защитник Даниил Корнюшин получил травму. Тяжелый матч выдался, но ребята отдали все силы.

В первом тайме мы были немного скованными, но потом стали играть лучше. Я и сам ребятам говорил: «Бегите вперед, надо добиваться результата, либо тогда зачем мы играем в футбол вообще». Но получилось лишь сократить разрыв в счете. Не знаю, почему две игры подряд пропускаем в первом тайме. До этого с «Локомотивом» до перерыва не пропустили, с «Химками» не пропустили... Но это футбол. Тут невозможно спланировать, как сложится матч», – приводит слова Нигматуллина официальный сайт клуба.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Нижний Новгород» располагается на 12-й строчке с двумя очками.

В следующем туре «Сочи» 14 августа в гостях встретится с московским «Спартаком». «Нижний Новгород» в тот же день примет «Ростов»

Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/83231/
Артур Нигматуллин
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
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И В Н П +/- О
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
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ЦСКА – Факел
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Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
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 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 1 : 3
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 0 : 2
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 2 : 1
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 2 : 1
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Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
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Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

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Краснодар

 2
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Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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Урал

 3 1 0
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