Нигматуллин — о поражении в матче с «Сочи»: «Тяжелый матч, но ребята отдали все силы»

Вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2).

«Было очень тяжело играть: душно, жарко. Сказались и кадровые проблемы, потеряли ребят из стартового состава. Понятно, что есть и другие парни, способные их заменить и сыграть. А еще в начале игры наш защитник Даниил Корнюшин получил травму. Тяжелый матч выдался, но ребята отдали все силы.

В первом тайме мы были немного скованными, но потом стали играть лучше. Я и сам ребятам говорил: «Бегите вперед, надо добиваться результата, либо тогда зачем мы играем в футбол вообще». Но получилось лишь сократить разрыв в счете. Не знаю, почему две игры подряд пропускаем в первом тайме. До этого с «Локомотивом» до перерыва не пропустили, с «Химками» не пропустили... Но это футбол. Тут невозможно спланировать, как сложится матч», – приводит слова Нигматуллина официальный сайт клуба.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Нижний Новгород» располагается на 12-й строчке с двумя очками.

В следующем туре «Сочи» 14 августа в гостях встретится с московским «Спартаком». «Нижний Новгород» в тот же день примет «Ростов»