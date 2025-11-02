Сперцян — о победе «Краснодара» над «Спартаком»: «К нам сегодня приезжала столица — проводили ее домой»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после победы над «Спартаком» в 14-м туре чемпионата России опубликовал пост, в котором обратился к болельщикам «быков».

Матч команд прошел в воскресенье, 2 ноября, в Краснодаре и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голы черно-зеленых забили Александр Черников и Джон Кордоба.

«К нам сегодня приезжала столица — проводили ее домой со счетом 2:1. Было очень эмоционально и непросто, но мы справились. Спасибо за вашу поддержку на стадионе», — написал Сперцян в своем Telegram-канале.

«Краснодар» одержал четвертую победу подряд в РПЛ и вернулся на первое место в турнирной таблице с 32 очками. «Спартак» занимает шестую позицию с 22 очками.