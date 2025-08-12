Бакаев — о переходе в «Локомотив»: «Мне изначально нравилась эта команда»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал о переходе в московский клуб.

Я принадлежал «Зениту», был в аренде в «Химках». Я понимал, что, даже если бы команда осталась в РПЛ, я бы покинул подмосковный клуб. Не помню точно, как появился вариант с «Локомотивом», мне сказал об этом агент Герман Ткаченко. Мне изначально нравилась эта команда, так что, если бы были другие варианты, я бы все равно выбрал «железнодорожников». Как я хотел, так все и сложилось», — сказал Бакаев в эфире «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

29-летний россиянин подписал контракт с «Локомотивом» летом 2025 года. На его счету 5 матчей за московскую команду, в которых он забил гол и сделал три результативные передачи.