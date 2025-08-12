Футбол
12 августа, 01:00

Бакаев — о переходе в «Локомотив»: «Мне изначально нравилась эта команда»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал о переходе в московский клуб.

Я принадлежал «Зениту», был в аренде в «Химках». Я понимал, что, даже если бы команда осталась в РПЛ, я бы покинул подмосковный клуб. Не помню точно, как появился вариант с «Локомотивом», мне сказал об этом агент Герман Ткаченко. Мне изначально нравилась эта команда, так что, если бы были другие варианты, я бы все равно выбрал «железнодорожников». Как я хотел, так все и сложилось», — сказал Бакаев в эфире «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

29-летний россиянин подписал контракт с «Локомотивом» летом 2025 года. На его счету 5 матчей за московскую команду, в которых он забил гол и сделал три результативные передачи.

Зелимхан Бакаев
ФК Локомотив (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ANTI BOMG

    главное, чтобы ваше бомжей были.

    12.08.2025

  • ANTI BOMG

    с деЦтва хотел стать проводницей и чай по купе разносить!

    12.08.2025

  • Slim Tallers

    Так все понимают,что это только начало. На финише будет своё 6-е место. Локомотив в роли зайца в забеге.

    12.08.2025

  • Я Знаю Историю

    С детства за Лестер))

    12.08.2025

  • svs

    Нравится этот клуб с раннего детства...

    12.08.2025

  • Андрей

    И контракт конечно изначально понравился

    12.08.2025

    • Бакаев: «Доволен стартом сезона «Локомотива», но это только начало»

    Полузащитник «Динамо» Рубенс сравнил чемпионаты России и Бразилии
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

