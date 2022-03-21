Полузащитник «Динамо» Макаров: «Наша задача — чемпионство»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров заявил «СЭ», что команда продолжает бороться за первое место в РПЛ.

— Как ты находишь в себе мотивацию сейчас? Какая она лично у тебя?

— Также играть. У нас задача стоит — взять чемпионство, боремся за это.

— А то, что нет ни еврокубок, ни сборной?

— Мы на эти не смотрим. У нас задача — занять первое место, будем бороться до конца, а будет, как будет.

«Динамо» после 22 туров РПЛ занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка. 3 апреля бело-голубые сыграют с «Ростовом». Начало — в 14.00 (мск).