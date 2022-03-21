Ветеран ЦСКА объяснил причины высокой результативности Языджи
Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер армейской молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин в интервью «СЭ» объяснил высокую результативность форварда армейцев Юсуфа Языджи, который в четырех турах РПЛ после зимней паузы забил уже шесть голов.
— Как для себя объясняете невероятную результативность Языджи?
— Игрок-то классный. В то же время надо понимать, что в чемпионском сезоне «Лилля» в основном на лавке сидел, иногда даже в заявку не попадал. А приехал в Россию — и сразу стал лучшим. Это говорит об уровне нашей лиги. Или возьмем Влашича. В РПЛ считался звездой, а за «Вест Хэм» почти не играет.
— Бог с ним, с Влашичем. Давайте о Языджи.
— У него много хороших качеств. Великолепно исполняет «стандарты». Универсал. Здорово смотрится и на позиции диспетчера, и в роли «ложной девятки», куда передвинули вынужденно, из-за травмы Заболотного. Сейчас Антон уже восстановился, но на поле не выходит. Потому что Языджи впереди удачно его заменил, продолжает забивать. Нравится мне и Гбамен.
— Чем?
— До матча с «Рубином» этого парня многие недооценивали, хотя его вклад в успехи команды неоспорим. Опорную зону просто забетонировал. Такого футболиста в ЦСКА не было со времен Вернблума. Плюс хорош в развитии атаки, мяч не передерживает. С «Рубином» и сам забил, и голевую Медине отдал. Я не удивлен, что именно Гбамена признали лучшим игроком матча, несмотря на хет-трик Языджи.
Напомним, 25-летний Языджи перешел в ЦСКА этой зимой из «Лилля» на правах аренды.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7