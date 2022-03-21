Ветеран ЦСКА объяснил причины высокой результативности Языджи

Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер армейской молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин в интервью «СЭ» объяснил высокую результативность форварда армейцев Юсуфа Языджи, который в четырех турах РПЛ после зимней паузы забил уже шесть голов.

— Как для себя объясняете невероятную результативность Языджи?

— Игрок-то классный. В то же время надо понимать, что в чемпионском сезоне «Лилля» в основном на лавке сидел, иногда даже в заявку не попадал. А приехал в Россию — и сразу стал лучшим. Это говорит об уровне нашей лиги. Или возьмем Влашича. В РПЛ считался звездой, а за «Вест Хэм» почти не играет.

— Бог с ним, с Влашичем. Давайте о Языджи.

— У него много хороших качеств. Великолепно исполняет «стандарты». Универсал. Здорово смотрится и на позиции диспетчера, и в роли «ложной девятки», куда передвинули вынужденно, из-за травмы Заболотного. Сейчас Антон уже восстановился, но на поле не выходит. Потому что Языджи впереди удачно его заменил, продолжает забивать. Нравится мне и Гбамен.

— Чем?

— До матча с «Рубином» этого парня многие недооценивали, хотя его вклад в успехи команды неоспорим. Опорную зону просто забетонировал. Такого футболиста в ЦСКА не было со времен Вернблума. Плюс хорош в развитии атаки, мяч не передерживает. С «Рубином» и сам забил, и голевую Медине отдал. Я не удивлен, что именно Гбамена признали лучшим игроком матча, несмотря на хет-трик Языджи.

Напомним, 25-летний Языджи перешел в ЦСКА этой зимой из «Лилля» на правах аренды.

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