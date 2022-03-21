Полузащитник «Динамо» Макаров высказался о потерянных очках в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров в интервью «СЭ» прокомментировал ничью в матче с «Ростовом» (1:1).

— Что не получилось? Не знаю, бывают такие игры, когда что-то у команды не получается, — начал Макаров.

— Ты не видишь в этом систему? Что «Динамо» стало посложнее?

— Нет, не вижу. Посмотрите в турнирную таблицу, посмотрите, сколько мы выигрываем.

— ЦСКА догоняет.

— Ну и что? У нас еще есть игра с ними. В турнирную таблицу посмотрите.

— То есть ты не считаешь, что «Динамо» стало хуже, чем осенью?

— Нет, просто неудачный день. В предыдущем туре мы выиграли — 4:1.

— Как сказываются потери на команде? Отсутствие Ордеца...

— Понятно, что это влияет, но у нас хороший, боевой состав. Тяжело. Но есть люди, которые друг друга заменяют.