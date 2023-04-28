Фомин о конфликте Шунина и Скопинцева: «Они не хотели проигрывать и переживали»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал конфликт Антона Шунина и Дмитрия Скопинцева в матче с «Факелом» (0:2) в 25-м туре РПЛ.

— Как смотришь на ситуацию с Шуниным и Скопинцевым?

— Это эмоции. Они не хотели проигрывать и переживали. Сегодня все были серьезно настроены, может быть перегорели.

«Динамо» проиграло второй матч подряд и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. В следующем туре команда встретится с «Химками».