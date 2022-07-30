Фомин рассказал о повреждении в матче против «Факела» в РПЛ

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал повреждение в матче против «Факела» (3:3) в 3-м туре РПЛ.

25-летний россиянин получил повреждение в середине первого тайма, когда заработал пенальти в ворота воронежской команды.

«Как себя чувствую? Пока ничего не могу сказать. Характер травмы? Ударил в колено, завтра МРТ. По пенальти мне сказать нечего», — сказал Фомин.

Фомин был заменен на 39-й минуте, футболист покидал поле, хромая. Вместо него вышел полузащитник Лука Гагнидзе.

Матч с «Факелом» стал для Фомина третьим в сезоне-2022/23. На счету игрока 1 гол в нынешнем сезоне — он забил в игре 2-го тура РПЛ с «Торпедо» (4:0).