Хусаинов назвал удаление Захаряна безапелляционным: «Он все делает исподтишка. Звезду поймал»

Бывший судья Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал удаление хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в матче 3-го тура РПЛ против «Факела» (3:3).

На 90+4-й минуте встречи 19-летний российский футболист получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Это демонстративное и агрессивное действие со стороны Захаряна. Он чисто по-человечески не имел права не сделать замечание, а именно дисциплинарное наказание. Поэтому все безапелляционно. Надо знать Захаряна. Он все делает исподтишка. Он звезду поймал. Он уже где-то в Италии, Испании. Решение арбитра абсолютно верное. Если бы он это пропустил, он бы потерял авторитет в глазах футболистов», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 2 очками в 3 матчах. «Динамо» идет на второй строчке с 5 очками в 3 играх.