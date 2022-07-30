«Факел» — «Динамо»: видеообзор матча 3-го тура РПЛ

«Факел» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» в матче 3-го тура РПЛ — 3:3.

В составе хозяев отличились Георгий Гонгадзе, Роман Акбашев и Ильнур Альшин. У гостей сделал дубль Федор Смолов, еще один гол в свои ворота забил защитник воронежской команды Василий Черов.

В концовке встречи красную карточку получил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

«Факел» с 2 очками в 3 матчах занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» идет на второй строчке с 5 очками в 3 играх.

В следующем туре «Факел» сыграет на выезде с ЦСКА (6 августа, 17.30 мск), а «Динамо» в гостях встретится с «Крыльями Советов» (7 августа, 17.30 мск).