Сторожук попрощался с игроками «Ахмата»

Бывший главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук попрощался с командой.

43-летний специалист пожелал удаче команде и поблагодарил каждого за совместную работу.

5 августа «Ахмат» объявил об уходе Александра Сторожука, который возглавлял команду с июня. Под его руководством «Ахмат» провел 4 матча, в которых потерпел 4 поражения.

После 3 туров грозненцы, не набравшие очков, занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.