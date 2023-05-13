Пражская «Спарта» выкупила у «Локомотива» Яна Кухту

Пражская «Спарта» воспользовалась опцией выкупа нападающего «Локомотива» Яна Кухты, который находится в аренде.

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, финансовые условия сделки устроили обе стороны, а в случае дальнейшей продажи Кухты московский клуб получит дополнительную выплату с суммы трансфера.

Чешский футболист сыграл за «Локомотив» 11 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. В июле 2022 года Кухта перешел в аренду в пражскую «Спарту».